Dusty Baker será entrevistado por Astros de Houston. De acuerdo a reportes, la próxima semana los Astros de Houston entrevistarán a Dusty Baker para el puesto de manager del equipo. La franquicia texana está en búsqueda de un manejador a escasos dos meses para que arranque la temporada 2020 de las Grandes Ligas tras la suspensión y despido de A.J. Hinch por su participación en el esquema de robo de señales con equipo tecnológico.

Baker dirigió por última ocasión en Grandes Ligas a los Nacionales de Washington en 2017. El ex jugador de los Dodgers de Los Ángeles cuenta con una experiencia de más de dos décadas como manager. Baker es uno de cuatro manejadores afroamericanos que ha guiado a un equipo a la Serie Mundial (2002-San Francisco).

Las 1,863 victorias que acumular Baker como manager lo ubican en el lugar 15 de los estrategas más ganadores de la historia de las Grandes Ligas.

El nombre de Baker ha sonado en las últimas horas como una opción para suplir a A.J. Hinch en Houston. Del mismo modo, de acuerdo a un reporte de New York Post, los Mets de Nueva York también tendrían interés en el manager tras destituir a Carlos Beltrán, quien fuera mencionado en el reporte de Grandes Ligas en el escándalo de robo de señas.

The Mets passed on interviewing this big name for manager last time, but are now reconsidering: https://t.co/cO3bZ5KOmc via @nypostsports

— Mike Puma (@NYPost_Mets) January 18, 2020