Duilio Davino defiende a Funes Mori.

El director deportivo de Rayados aseguró que los únicos contagiados eran Medina y Avilés.

Duilio Davino aseguró que no sabía de los positivos en Rayados para enfrentar al América ya que solo se habían confirmado los casos de Stefan Medina y Avilés Hurtado, quienes fueron descartados para el encuentro, también negó que Funes Mori supiera que estaba contagiado.

“No ha sido sencillo, es la primera vez que tenemos tantos casos, algunos con síntomas, todos bien por fortuna y vigilados por el cuerpo médico esperando que no se salga de control.

El directivo negó que Rogelio Funes Mori supiera que estaba contagiado debido a un video que circula en las redes sociales donde se le ve agachar la cabeza cuando sus compañeros se le acercan a felicitarlo tras marcar el gol de penal.

“Entiendo que todos tenemos áreas de oportunidad (sobre comunicado de América), si es para mejorar, bienvenido. Pero sí seguimos en tiempo y forma el protocolo de la Liga BBVA MX, no sabíamos de algún caso positivo, no podríamos en riesgo a nadie, ni a nuestros jugadores. Ni a su familia ni al rival porque lo más importante es la salud y el futbol pasa a segundo término.

“Sí hemos tenido reincidencia y el festejo seguramente fue porque les dijimos que tratarán de no abrazarse de no festejar. Algunos se acuerdan, otros no, si Funes supiera, él sería el primero en no querer jugar”.

El propio jugador salió a desmentir con un mensaje a través de redes sociales: “Cómo les gusta hablar sin saber, alimentan el morbo nada más. Respeten la enfermedad y a las personas. Sigamos cuidándonos, son momentos muy difíciles”.

“Durante el partido ningún jugador tuvo síntomas, el domingo llegaron dos jugadores con síntomas, los aislamos y mandamos a hacer la prueba”.

Finalmente dijo que “el lunes otros dos y el martes tres jugadores más con síntomas, ahí se decidió cerrar el Barrial”, comentó en charla con Fox Sports.

