Dueños muestran optimismo de reanudar la temporada de la NBA. Aunque todavía no hay una fecha clara para la reanudación de la NBA, los 30 dueños de equipos se mostraron optimista de que esto suceda en algún punto, tras sostener una conferencia a distancia con Adam Silver, comisionado.

De acuerdo a Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, los propietarios fueron informados sobre el progreso que ha habido en las últimas semanas para regresar a las duelas. Asimismo, se detalló sobre el avance en las conversaciones con el Sindicato de Jugadores, las cuales “marcharon” de manera positiva en torno al deseo de retornar a las actividades.

ESPN Sources: Attendees left Board of Governors call w/ Adam Silver today feeling positive about momentum toward an NBA return to play this season. Discussion included how league/players will need to get comfortable w/ some positive tests for virus not shutting down a resumption

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 13, 2020