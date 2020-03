Dueños de Browns de Cleveland donan dinero a víctimas del COVID-19. A pesar de que el mundo del deporte se encuentra paralizado por los efectos del coronavirus, este se ha unido para recaudar fondos y ayudar a combatir la propagación de esta enfermedad. Por esta razón, Jimmy y Dee Haslam, dueños de los Browns de Cleveland, realizaron una generosa donación y contribuyeron a esta noble causa.

Dee and Jimmy Haslam on behalf of the Haslam family have pledged $1.5 million to COVID-19 relief funds throughout the state of Ohio 🧡

Details » https://t.co/JbiGhiLHyi pic.twitter.com/j6mmDg0k1G

— Cleveland Browns (@Browns) March 23, 2020