Dueño de Real Salt Lake venderá al club tras comentarios racistas. Unos días después de que se metiera en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones con tono de racismo, Dell Loy Hansen acordó vender al club Real Salt Lake, así lo confirmó Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS). El directivo habría aceptado poner en el mercado al resto de sus equipos afiliados que participan en distintas ligas en los Estados Unidos.

“MLS trabajará con el señor Hansen para apoyar los esfuerzos de ventas de la compañía y trabajará en estrecha colaboración con los líderes del club para apoyar al equipo durante el período de transición”, declaró Garber en el comunicado de prensa en el que reveló que Salt Lake se encuentra a la venta.

MLS Commissioner Don Garber says Real Salt Lake operator Dell Loy Hansen will "begin a process to sell" Utah Soccer Holdings after league investigated alleged racist remarks pic.twitter.com/wDOKZkFHOJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020