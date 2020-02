Dueño de los Cardenales no confirma juego de su equipo en México. El propietario de los Cardenales de Arizona, Michael Bidwill, calificó como de “rumores” las versiones que indican que su equipo participaría en el partido de temporada regular de la NFL que se realizará en el estadio Azteca durante 2020.

.@AZCardinals chairman and president Michael Bidwill praises GM Steve Keim, says "we'll see" on Mexico City, and is in favor of a 17-game season:https://t.co/Hrsx4dQkeJ

— Darren Urban (@Cardschatter) February 12, 2020