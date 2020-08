Dueño de los Astros habla sobre el escándalo de robo de señas. Jim Crane, dueño de los Astros de Houston, reaccionó a la polémica que se generó esta semana tras la serie ante los Dodgers de Los Ángeles, en una reedición de la Serie Mundial de 2017. El propietario habló sobre el escándalo de robo de señas que implementó su equipo entre 2017 y 2018 y aseguró les “pesa todos los días” lo realizado durante esas dos temporadas.

