Dueño de Delfines de Miami asegura que habrá temporada de la NFL Aunque la temporada de la NFL arranca hasta septiembre, algunas personas se preguntan si se podrá llevar a cabo por la contingencia sanitaria que prevalece en Estados Unidos por la pandemia de COVID. El dueño de los Delfines de Miami, Stephen Ross, fue enfático y aseguró que piensa que se podrá disputar la campaña 2020, pero se cuestionó si se podrán recibir a aficionados en los estadios.

Dolphins owner Stephen Ross is the first pro sports executive to publicly guarantee games will resume this year amidst the coronavirus pandemic https://t.co/UAzBTcZb1G pic.twitter.com/piahN08D4h

— Forbes SportsMoney (@ForbesSports) May 26, 2020