Dueño de Atlético Ensenada arremete contra Ramón Ramírez. El día de ayer, Ramón Ramírez renunció sorpresivamente a su puesto de directivo en Atlético Ensenada FC, conjunto de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), y acusó la falta de “seriedad” en el equipo como el motivo de su salida. Ante estos señalamientos, el dueño de la franquicia salió en defensa de su proyecto y no tardó mucho en desmentir y arremeter contra el exjugador.

Antonio García, dueño del Atlético Ensenada, calificó de 'diva' a Ramón Ramírez

Antonio García, propietario del club, relató en entrevista con ESPN que su exdirectivo se presentó hace apenas unos días a Ensenada para comenzar a trabajar, sin embargo, arribó con actitud “déspota” y supuestamente exigió el cambio del pasto del estadio de la unidad deportiva Valle Dorados porque no era de su agrado.

“Quiere cambiarle la cancha a un estadio que le metieron 6 millones de pesos; un pasto certificado FIFA. Llegó y dijo: ‘No, no me gusta la cancha, voy a cambiar el pasto’. Cuando Ramón Ramírez llegó a la cancha, dijo: ‘No me gusta, yo voy a pelear para que cambies la cancha’… Es complicado tratar con una persona que estuvo en estructuras profesionales como las de América y Chivas, y él empiece en un proyecto que le presentamos de cero. Llega el sábado, lo atendemos, lo llevamos a comer mariscos, como a él le gusta, y que descansara”, declaró García.

Dueño de Atlético Ensenada arremete contra Ramón Ramírez y lo califica de “diva”

El mandamás de la escuadra de la ‘Cenicienta del Pacífico’ calificó de “diva” a Ramón Ramírez y reveló que el exjugador gritó a una asistente y a varias personas que integran el staff de esta franquicia.

El dueño del Atlético Ensenada le sacó a Ramón Ramírez sus trapitos al sol. Lo evidenció y llamó "diva" tras haber renunciado a su cargo en el club

“El domingo tuvimos la presentación física, porque habíamos estado en Zoom todo el tiempo, pero el señor no sé qué quiera, es una ‘diva’; gritándole a mi asistente (mujer), gritándole a todo el mundo. Él quiere llegar y encontrar una estructura como Chivas”, añadió.

Nuestro Director Deportivo @ramon7ramirez les tiene el siguiente mensaje a toda nuestra afición.

Apenas en abril pasado, Ramón Ramírez había acordado formar parte de la directiva de Atlético Ensenada, sin embargo, decidió romper su vínculo con este equipo el martes, tras no tener certeza del rumbo del proyecto.

