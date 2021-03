Duelo de invictos entre CEFOR Palmitas y Bulldogs.

Duelo en la cumbre van a protagonizar CEFOR Palmitas y Bulldogs Trigal, cuando ambas escuadras se midan este sábado por la jornada 3 de la Liga de Desarrollo Oropeza en el campo el Dorado.

El partido correspondiente a la categoría Sub 19, pactado a las 9 horas, tendrá frente a frente a dos escuadras que vienen de ganar sus más recientes compromisos, CEFOR Palmitas a Gallos Pro Veracruz y los caninos a Deportivo Peñalba, respectivamente.

Duelo de invictos y con 6 puntos cada uno, este sábado chocarán por primera vez ambas organizaciones, ya que en el torneo copero por estar en diferentes grupos no pudieron medir fuerzas.

Ese mismo sábado y en esta misma categoría, Gallos Pro Veracruz recibe a CF Gallos Pro a las 14 horas en el campo principal de la Unidad Deportiva Cándido Duarte del Tejar.

SIME FC y CEFAR Delfines de la Sub 19 chocarán el miércoles 31 de marzo en La Planiza a las 16 horas, en un partido en donde los segundos se presentan como favoritos para ganar la contienda.

Y ya para el domingo en el campo Víctor Fuentes del Villar, Atlético Jamapa recibe a Deportivo Peñalba a las 13 horas. En un partido en donde la gente de Odón Capetillo buscará su primera victoria de la campaña.

Atlas Motos y Refacciones Enrique recibe la visita de CEFOR Palmitas. En duelo de la Sub 23 programado en el campo El Chiquetete a las 14 horas de domingo.

INTENSA ACTIVIDAD

Mientras que con más de 40 partidos, entre ellos algunos amistosos, la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González. Pone en marcha la jornada 7 en los diferentes campos de la zona Metropolitana.

De hecho desde este viernes hay cuatro partidos, en el campo El Dorado a las 16 horas entre Pumas Veracruz y Charales de la Infantil “B”. Mientras que en El Centenario 1-A se programaron tres duelos, todos de la Infantil “B”: a las 15 horas, Tiburones Vista Mar vs La Pandilla; a las 16.10 horas, Chelsea Veracruz (azul) vs Chelsea Veracruz (blanco); y a las 17.20 horas Atlético Vera Norte vs Escuela Chivas Veracruz.

En este mismo escenario, pero en el campo 1-B están programados dos juegos amistosos de la categoría “Biberón”.

Además de los partidos del sábado que en su mayoría se juegan en los campos de La Primavera. El domingo hay tres enfrentamientos en estas mismas instalaciones. CEFOR Palmitas “A” vs CEFOR Palmitas “B” a las 12.30 horas en el campo 3 en la Juvenil “C”; Gallos Pro Veracruz vs CEFOR Pachuca Veracruz a las 12 horas en el campo 4 en la Juvenil “B”.

Finalmente CEFOR Pachuca Veracruz vs Guerreros FC a las 10.15 horas en el campo 9 de la categoría Juvenil “A”.

