Duelo cerrado por el liderato de Intermedios en Mexbike.

Yael Delgado y Gonzalo Gómez protagonizan un cerrado duelo por el liderato de la Categoría Intermedios en Mexbike, en virtud que ambos llegan a la carrera de León que es la quinta fecha de la Súper Copa y saben que no pueden otorgar ningún tipo de ventajas.

En primer lugar, Yael Delgado ha conseguido una victoria y dos segundos lugares, pero no sumó en la carrera de San Luis Potosí, el de la moto No. 21 se ha mostrado muy satisfecho de lo que ha realizado, pero lamenta no haber estado presente en tierras potosinas.

Gonzalo Gómez espera ponerle las cosas difíciles a Yael en la segunda mitad de temporada para intentar ser campeón de los intermedios.

Caen récords del mundo y olímpico del ciclismo de pista

Jorge de la Parra está de vuelta y gana en Aguascalientes

Gómez dijo que “espero estar en la parte más alta del podio. De no haber sido por el mal resultado de Querétaro yo estaría al frente de las posiciones. Estoy tratando de seguir mejorando para ser un verdadero aspirante al título y luchar contra Delgado hasta la última carrera. Aunque seamos rivales en la pista, nos llevamos bien, y ojalá nos disputemos el título hasta el final.

La Mexbike vive uno de los mejores momentos de su historia, con parrillas de casi medio centenar de pilotos y una competitividad en todas sus categorías que ha superado las expectativas.

Duelo cerrado por el liderato de Intermedios en Mexbike.

TOP FIVE INTERMEDIOS MEXBIKE

1 21 Yael DELGADO 280

2 24 Gonzalo GÓMEZ 277

3 57 Gerardo SAMANO 217

4 O18 Daniel ZAPATA 176

5 26 Fabian MORALES 176.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen