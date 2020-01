Dudamel nuevo técnico del Atlético Mineiro.

El equipo brasileño anunció ese sábado el fichaje del entrenador Rafael Dudamel, quien desde 2016 dirigió las selecciones de Venezuela.

“Habemus técnico”, anuncia en sus redes sociales el club de Belo Horizonte sin ofrecer mayores detalles.

Así compartió el mensaje en sus grupos oficiales de mensajería instanontratar al entrenador.

🇻🇪 ¡Bienvenido, Dudamel!

✍🏾 Rafael Dudamel é o novo comandante alvinegro! Com trabalho de excelência à frente da Seleção Venezuelana, tanto na principal quanto nas categorias de base, o treinador elevou o patamar do futebol de seu país. Ele assina com o #Galo até o fim de 2021. pic.twitter.com/SI3S9sBePT

— Atlético (@Atletico) January 4, 2020