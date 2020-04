Drew Brees sería analista en la televisión tras su retiro de la NFL

Drew Brees sería analista de televisión tras su retiro de la NFL. Después de tener en vilo a la franquicia de los Santos de Nueva Orleans y a sus aficionados en torno a su posible decisión de retirarse, Drew Brees anunció que regresaría a los emparrillados y fue recompensado con un contrato de dos años. Pese a esto, el histórico mariscal de campo parece que aprovechó el tiempo en el que meditó su futuro para arreglar su siguiente paso.

BREAKING NEWS: Drew Brees has chosen to sign with NBC Sports over ESPN, The Post has learned. https://t.co/Km6thXkZ7m

De acuerdo al diario ‘The New York Post’, el egresado de la Universidad de Purdue acordó incorporarse a las cabinas de televisión con la cadena norteamericana NBC, una vez que decida colgar las hombreras.

Según lo reportado por ‘The New York Post, Brees sería preparado para reemplazar a Chris Collinsworth para los encuentros de “Sunday Night Football”, que son transmitido a través de este canal. El jugador de los Santos inicialmente fungiría como analista de los partidos de la Universidad de Notre Dame en el colegial.

Cuestionado por ESPN, el mariscal de campo no confirmó este reporte y se limitó a decir que está enfocada en la próxima temporada y que disfruta de su familia. “Ahora, me enfoco en entrenar para la siguiente temporada, disfrutando tiempo con mi esposa e hijos, y volviendo a aprender matemáticas de quinto grado”, expresó el pasador.

Asimismo, ESPN buscó una respuesta de NBC sobre esta versión, sin embargo, no obtuvo un posicionamiento. “Como todos los aficionados a la NFL, ansiamos ver a Drew continuar su carrera de Salón de la Fama en el otoño, y estamos confiados de que su carrera siguiente, después de sus días como jugador, será igual de exitosa”, comentó un vocero de la cadena.

