Drew Brees respetará a los que se arrodillen durante el himno . Hace algunas semanas, Drew Brees causó el enojo de un gran número de jugadores de la NFL al afirmar que no los jugadores que se arrodillaban durante el himno nacional de Estados Unidos “faltaban el respeto” a la bandera. Ahora, el mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans se retractó de sus dichos y señaló que fue una falta de “consciencia” de su parte que lo llevó a hacer esa polémica declaración.

KNEELING OK: The Saints quarterback says he's reconciled with Black teammates he upset in June when he stated his opposition to kneeling during the anthem. Brees says he'll work to support their efforts and that all of their goals are now aligned #8NN https://t.co/LDX2CF11Yl

“Fue devastador. Nunca me sentiría de esa manera. Reconozco que perdí una oportunidad ese día. Tuve una oportunidad de hablar sobre y enfatizar las injusticias sociales que existen en nuestra comunidad afroamericana y nuestra necesidad como país de apoyarlos y demandar por un cambio sistemático. Mi falta de consciencia en ese momento dañó a mucha gente”, declaró Brees en entrevista con el diario ‘The Times-Picayune’.

Pese a su revés, el histórico jugador confirmó que estará de pie durante la entonación del himno nacional, previo al inicio de los partidos de los Santos, pero indicó que respetará a aquellos que se arrodillen en señal de protesta sobre las injusticias que vive la sociedad afroamericana en los Estados Unidos.

“Siempre estará de pie para la bandera por lo que significa para mí y para honrar a todos los que han sacrificado (por el país)…Reconozco y respeto a cualquiera que escoja arrodillarse o cualquier otra formar de protesta pacífica que atraiga la atención a las injusticias sociales y el racismo sistemático que muchos soportan y continúan soportando en nuestro país”, añadió.

“I’ll always stand for the flag because of what it means to me and to honor all those who have sacrificed, who have served and died for our country, and all those who have struggled to move this country forward,” Drew Brees said.https://t.co/Img7J1v5Tw

— Tribune-ReviewSports (@TribSports) August 1, 2020