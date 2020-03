Drew Brees permanecerá con los Santos por dos años más. Después de que anunciara su regreso por un año más a la NFL, Drew Brees fue recompensado por los Santos de Nueva Orleans. El mariscal de campo y el equipo acordaron un contrato por un par de temporada y 50 millones de dólares que hará que el jugador dispute partidos de futbol americano hasta sus 43 años.

El futuro de Brees fue una de las historias con mayor atención por la prensa norteamericana durante la temporada baja de la Liga. Sin embargo, esta duró menos de lo esperado y tuvo un final feliz para las partes involucradas.

The #Saints agree to terms with QB Drew Brees, source said. He gets a 2-year deal worth roughly $50M. Never in doubt, but now done. And Brees took less to help the team continue to build.

— Ian Rapoport (@RapSheet) March 17, 2020