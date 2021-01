Drew Brees habla sobre su inminente retiro. Drew Brees pudo haber puesto punto final a una ilustre carrera en la NFL con una de sus peores actuaciones en la postemporada. Sin embargo, este triste último juego no habría ocasionado que el histórico mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans se arrepintiera de haber vuelto por una temporada más.

Final (?) amargo para Drew Brees pic.twitter.com/Qv3pnQbAv7 — FutPapers (@futpapers) January 18, 2021

“No tengo quejas. No me arrepiento. Siempre he tratado de jugar este deporte con gran respeto y una gran reverencia por él. Y aprecio todo lo que este juego me ha dado… Y diría que esta temporada, probablemente tuve que luchar más que en cualquier otra temporada en mi carrera, desde una lesión, toda la situación del COVID y circunstancias extrañas. Y valió la pena cada momento de ella, sin duda”, declaró Brees tras la eliminación de los Santos de la postemporada.

Esto se dijeron Tom Brady y Drew Brees al terminar al partido:



pic.twitter.com/h7zkPD3OSH — Sangre NFL💉🏈 (@SangreNFL) January 18, 2021

Cuestionado sobre si jugó su último partido en la NFL, el mariscal contestó que tomará su tiempo para analizar su futuro y mencionó que la decisión se la guardará para sí mismo en este mismo momento.

“Me voy a dar la oportunidad de pensar acerca de la temporada, pensar en muchas cosas, como hice el año pasado y tomar una decisión. Me lo guardaré para mí en este momento”, añadió el histórico jugador.

Todo parece indicar que Drew Brees va a colgar los botines, y su increíble legado va mucho más allá de sus fabulosos números. Se los cuento por @espndeportes y @NFLLive_esp #nflxespn Para ver video completo, ir a mi cuenta de Instagram @SebastianMCESPN pic.twitter.com/J3RvAcpHeV — Sebas M. Christensen (@SebastianMCESPN) January 18, 2021

Drew Brees lanzó tres intercepciones en la derrota por 30-20 ante los Bucaneros de Tampa Bay en la ronda divisional. El mariscal ha contemplado el retiro desde hace algunos años y de acuerdo a múltiples reportes, cuenta con una oferta de la cadena NBC para incursionar en el mundo de las transmisiones televisivas a partir de que decida colgar las hombreras.

