Drew Brees anuncia su retiro de la NFL.

Uno de los mejores QBs en la historia de la NFL decidió anunciar su retiro con emotivo video en el que participan sus cuatro hijos. Drew Brees puso punto final a 20 años de carrera profesional , cinco en San Diego y 15 con New Orleans Saints.

“Después de 20 temporadas como jugador en la NFL y 15 años como Saint, es tiempo de retirarme del futbol. Cada día puse alma y corazón mientras fui tu QB”.

“Hasta el final, estoy agotado por haber dado todo a la organización de Saints, mi equipo y a la gran ciudad de New Orleans. Compartimos momentos grandiosos juntos, muchos de ellos quedarán en nuestros corazones y mentes por siempre”.

Además el mensaje escrito en su cuenta de Instagram fue una dosis de emoción y agradecimiento para los Saints, equipo con el que ganó un Superbowl hace 12 años en tremendo duelo con Payton Manning y sus Colts.

“Me moldeaste, me fortaleciste, me inspiraste, me diste recuerdos para toda la vida. Mi objetivo durante 15 años se enfocó en darte todo lo que me has dado y mucho más. Solo me retiro de jugar futbol, no de New Orleans. No es un adiós, prefiero un nuevo comienzo. Ahora el trabajo de mi vida comienza”.

Finalmente. Su último partido fue en los Play Offs de 2020 ante Bucanneers, liderados por Tom Brady, quien resultó ganador y al final compartió momentos con Brees en el emparrillado, lo que significaba el adiós a una exitosa carrera.

