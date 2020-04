Draft de la NBA podría cambiar de fecha por coronavirus. El coronavirus provocó que la NBA suspendiera indefinidamente su temporada, tras detectarse los primeros casos al interior de la Liga, y ahora estaría cerca de modificar la fecha de uno de los eventos más trascendentales y populares de este circuito: el Draft.

Reporting with @DraftExpress: As information gathering on draft-eligible prospects remains limited in a pandemic, many NBA teams are united in hopes of encouraging the league office to push the date of the June 25 draft until no sooner than August 1. Story soon on ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2020