Doug Pederson segundo coach NFL positivo de COVID-19.

El head coach de Philadelphia Eagles, Doug Pederson, se convirtió en el segundo entrenador en jefe de la NFL en contraer el virus COVID-19.

El vocero de la NFL, Tom Pelissero confirmó que el entrenador en jefe de los Eagles dio positivo por COVID-19. Pederson informó al equipo el domingo por la noche y los Eagles han publicado un comunicado.

Según Pelissero, Pederson es asintomático y continuará liderando las reuniones virtuales. El asistente del entrenador en jefe Duce Staley se encargará de las tareas en el lugar durante la ausencia de Pederson a medida que las cosas mejoran en las primeras etapas del campo de entrenamiento.

Previamente, Sean Peyton, head coach de los New Orleans Saints, fue el primer entrenador de la NFL en contagiarse con el virus COVID-19 en marzo, cuando la pandemia mundial en curso golpeó por primera vez a los Estados Unidos. Sin embargo, Payton superó la enfermedad sin mayores complicaciones.

“El entrenador Doug Pederson informó a su equipo esta noche que dio positivo por COVID-19”.

“Doug Pederson es asintomático, me han dicho. La mayoría de las reuniones en este momento son virtuales de todos modos, por lo que no es una gran interrupción ya que el trabajo de los veteranos se reanuda esta semana”.

Doug Pederson is asymptomatic, I'm told. Most meetings right now are virtual anyway, so not a huge disruption as veterans' work picks up this week. https://t.co/mLBW7nTqTF

Finalmente el “HC Doug Pederson, a quien recientemente se le diagnosticó Coronavirus, es optimista sobre el 2020 #NFL temporada”.

“Está a todo vapor para mí. Estoy ansioso por volver al edificio y estar cerca de nuestros jugadores para preparar a estos muchachos para una temporada”.

#Eagles HC Doug Pederson, who has recently been diagnosed with Coronavirus, is optimistic about the 2020 #NFL season.

“It’s full steam ahead for me. I’m itching to get back in the building and be around our players to get these guys ready for a season.”#FlyEaglesFly #GoBirds pic.twitter.com/i6S15l3ISn

— Let’s Talk Sports: Philly – Podcast (@LTS_Philly) August 3, 2020