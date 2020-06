Dos jugadores de Nacionales no participarán en la temporada de MLB. Después de que Mike Leake, lanzador de los Diamantes de Arizona, anunciara que no participaría en la temporada 2020 de las Grandes Ligas por la pandemia de COVID-19, dos jugadores de los Nacionales de Washington informaron que se ausentarán del equipo por todo el año debido a la contingencia sanitaria.

Ryan Zimmerman and Joe Ross have elected to opt out of the 2020 season, per sources. More details here: https://t.co/6AGwFby495 — Mark Zuckerman (@MarkZuckerman) June 29, 2020

Mike Rizzo, gerente general de los Nacionales, reveló que Ryan Zimmerman, primera base, y Joe Ross, pitcher, dieron a conocer que no se presentarán con el equipo.

“Ryan Zimmerman y Joe Ross han decidido no participar en la temporada 2020 por la salud y seguridad personal de ellos y sus seres queridos. Les apoyamos al 100 por ciento en su decisión de no jugar este año. Echaremos de menos su presencia en el clubhouse y sus contribuciones en el campo”, declaró Rizzo.

Por su parte, Zimmerman, quien estaba por jugar su decimosexta temporada con Washington, afirmó que consultó su decisión con su familia. El primera base detalló que determinó no jugar para proteger su salud y la de sus seres queridos.

#Nationals informan que Ryan Zimmerman y Joe Ross deciden no participar en la venidera temporada de #MLB… pic.twitter.com/L5iv0jNJIV — Marino Pepén (@Marino_Pepen) June 29, 2020

“Después de pensarlo mucho y de considerar las circunstancias de mi familia –tres niños pequeños, incluido un recién nacido y una madre de alto riesgo–, decidí no participar en la temporada 2020… No puedo hablar por nadie más, pero debido a la naturaleza inusual de la temporada, esta es la mejor decisión para mí y mi familia, y realmente aprecio la comprensión y el apoyo de la organización”, expresó en un comunicado de prensa.

¡OTRO! Bajo el argumento de preferir estar seguro en casa y no arriesgarse a un contagio (tiene 3 hijos pequeños y su madre sufre esclerosis múltiple) el veterano de los @Nationals RYAN ZIMMERMAN, también ha decidido no jugar este año @MLB pic.twitter.com/HFIaKgiRch — Strikeout (@Rev_Strikeout) June 29, 2020

Ryan Zimmerman, programado a devengar dos millones de dólares durante 2020, rechazó que se vaya a retirar y aseguró que cuidará de su familia durante este tiempo. “Para ser claros, no me retiro en este momento. No he decidido mi futuro en el béisbol después de 2020. Pero este año me mantendré a salvo en casa y presionaré tanto como cualquiera para que nuestros muchachos defiendan su campeonato”, concluyó.

