Dos jugadores de los Bucaneros de Tampa Bay contrajeron COVID-19. Los Bucaneros de Tampa Bay informaron que detectaron dos casos de COVID-19 al interior del equipo y validaron un reporte de Adam Schefter, periodista de ESPN, quien reveló que dos jugadores contrajeron esta enfermedad. El conjunto que juega en Florida emitió un comunicado de prensa para dar a conocer lo anterior y no mencionó la identidad de los pacientes.

“El nombre de aquellos impactados, así como cualquier otra información adicional relacionada al incidente, no será liberada debido a cuestiones de privacidad”, detallaron los Bucaneros. De acuerdo a ESPN, a principios de esta semana, un entrenador arrojó un resultado positivo por coronavirus y otros dos asistentes se encontraban en cuarentena.

One Buccaneers’ assistant coach has tested positive for COVID-19, and two other Tampa Bay assistants have been quarantined, per sources. The one Buccaneers’ assistant coach who tested positive is asymptomatic.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 19, 2020