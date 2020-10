Dos elemento de Titanes dan positivo por COVID-19. El brote de COVID-19 que afecta a los Titanes de Tennessee desde el pasado martes dejó nuevos contagiados en el equipo. Este viernes, el equipo reveló dos casos más, con lo que la cifra aumentó a 14 elementos con un resultado positivo a las pruebas de detección de coronavirus.

Two wide receivers are the latest additions to the @Titans COVID-19 reserve list. @adamhumphries13 @KillaCam_3_#Titans #NFL #COVID19 https://t.co/Psgw5I0hID pic.twitter.com/Cfp49Q0rFG

— David Boclair (@BoclairSports) October 2, 2020