Dos defensivos de la NFL son acusados de robo a mano armada. Pese a que los Estados Unidos atraviesan una crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 y que en varias entidades se mantiene la recomendación de mantenerse en casa; dos jugadores de la NFL estarían en la búsqueda de las autoridades policíacas de Florida por robar y agredir a unas personas durante una fiesta realizada hace unos días.

DeAndre Baker, esquinero de los Gigantes de Nueva York, y Quinton Dunbar, esquinero de los Halcones Marinos de Seattle, fueron acusados por cuatro cargos de robo a mano armada con arma de fuego. Baker también es requerido por cuatro cargos de asalto agravado con arma de fuego.

De acuerdo al informe de la policía de Miramar, estos incidentes habrían ocurrido en una fiesta que comenzó el pasado miércoles en la noche y que se extendió a las primeras horas del jueves. Según testigos, Baker amenazó a sus víctimas con un arma de fuego y las despojó de dinero. Asimismo, el defensivo de los Gigantes habría pedido a otro sospechoso de este incidente que “disparara” a una persona que recién llegaba al convivio.

La escuadra de Nueva York aseguró conocer sobre el incidente, sin embargo, descartó hacer algún comentario al momento. “Somos conscientes de la situación. Hemos estado en contacto con DeAndre (Baker). No tenemos más comentarios en este momento”, expresaron los Gigantes.

