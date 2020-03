Dortmund gana al Mönchengladbach y ‘espanta’ al líder Múnich. Con goles de Thorgan Hazard y Achraf Hakimi, Borussia Dortmund salió del campo del Borussia Mönchengladbach con su quinceava victoria de la Bundesliga. De paso, el BVB se acercó peligrosamente al líder Bayern Múnich; solo un punto separa a los de Lucien Favre del vigente campeón.

El Borussia Dortmund se impuso a domicilio al Borussia Mönchengladbach con lo que ascendió al segundo lugar, desplazando al RB Leipzig que empató sin goles con el Wolfsburgo. La distancia del Dortmund frente el líder, el Bayern Múnich, es de momento de un punto pero los bávaros pueden ampliar este domingo cuando reciban al Augsburgo.

Para este cotejo Lucien Favre dejó en el banquillo a Jadon Sancho dando su puesto a Thorgan Hazard. El belga respondió a la confianza de su técnico con el primer tanto del partido.

Al 8’ el conjunto local trató de salir jugando, Haland robó la redonda y buscó en el área al belga. Hazard se quitó a su marca con un regate y marcó el primer con un remate a segundo palo.

Pese a la insistencia del conjunto visitante, el BVB se fue a las regaderas con la mínima ventaja. En la reanudación, Lars Stindl dio esperanza al ‘Gladbach’. Corría el 50’ cuando el ariete alemán recibió dentro del área pequeña y de manera soberbia colgó el 1-1 parcial.

Favre movió sus fichas y al 66’ dio ingreso a su mejor jugador: Sancho. El inglés tardó cinco minutos en sacar a relucir su talento. Jadon filtró al espacio a Achraf Hakimi quien cabalgó hasta el área y definió cruzado a la salida del portero local.

En la recta final, Dortmund tuvo dos nuevas oportunidades de sentenciar el partido. Al 79’ un remate estrellado en el poste de Sancho y al 86’ un disparo de Haland.

Con el resultado, el Dortmund le mete presión al Bayern Múnich que este domingo chocará con el Augsburgo. Ahora, Favre y compañía irán el próximo miércoles al Parque de los Príncipes en busca de su pase a cuartos de final de la Champions League. En la ida dieron cuenta del PSG 2-1 gracias al doblete de Haland.

🔓 @HazardThorgan8 has netted the opener with 15 of his 36 Bundesliga goals ⚽

He scored with Dortmund's first shot of the game tonight 💥#BMGBVB 1-2 pic.twitter.com/d49b3A2bFS

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 7, 2020