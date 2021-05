Dortmund confirma que Erling Haaland no se irá. Erling Haaland ha llamado la atención de muchos clubes europeos que quieren hacerse de sus servicios, sin embargo, el Borussia Dortmund quiere que el jugador noruego se quede en sus filas a toda costa, y así lo ha hecho saber Sebastian Kehl, miembro del cuerpo técnico del equipo alemán, a Sport 1.

⚠️ Sebastian Kehl a #SPORT1 📰 sobre Erling #Haaland: Conocemos muy bien a #Raiola. Sus declaraciones no sorprenden. Erling se identifica plenamente con nosotros. Pero no somos ingenuos. Tenemos al jugador más solicitado.

“Erling Haaland jugará para el Borussia Dortmund la próxima temporada”, aseguró. “Él está totalmente de acuerdo. Lo veo todos los días y puedo decir que se identifica completamente con el club”, añadió durante la entrevista.

Cabe mencionar que el Dortmund se encuentra actualmente en una crisis económica y es por eso que están dispuestos a dejar salir a una de sus estrellas, que no se trata de Haaland, sino del extremo inglés, Jadon Sancho por una suma de unos 100 millones de euros.

El club alemán aún no se ha pronunciado al respecto, pero a pesar de eso Kehl también ha sido preguntando por las palabras del agente Mino Raiola acerca del futuro del atacante noruego.

“Conocemos muy bien a Mino, así que una o dos declaraciones no nos sorprenden. No somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos. Las especulaciones no pararán”, mencionó.

Actualmente Erling Haaland está siendo un futbolista muy importante para el Borussia Dortmund desde que llegó. Esta temporada ha anotado 37 goles en 38 partidos disputados y su equipo lo necesita para clasificar a la Champions League la próxima temporada y ganar la final de la DFB Pokal ante el RB Leipzig.

