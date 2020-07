Dont’a Hightower no jugará con los Patriotas por la pandemia de COVID-19. Los Patriotas de Nueva Inglaterra recibieron un duro golpe este martes tras conocer que seis jugadores no participarán en la temporada 2020 de la NFL, debido a la pandemia de COVID-19. Entre las bajas resaltan las de Dont’a Hightower y Patrick Chung, pilares de la defensiva de los seis veces campeones del Super Bowl.

“Yo y mi prometida estamos más preocupados con la salud de nuestra familia que por jugar futbol americano, especialmente con la nueva adición a nuestra familia”, expresó Hightower en plática con Ian Rapoport, reportero de NFL Network. El apoyador se convirtió en padre por primera ocasión el pasado 16 de julio. Además, su madre tiene diabetes tipo 2.

Por su parte, Patrick Chung y su esposa están a la espera del nacimiento de un hijo. Bajo el acuerdo al que llegó la NFL con el Sindicato de Jugadores, todos los elementos que decidan no participar en la campaña recibirán un adelanto salarial de 150 mil dólares y su contrato quedará congelado.

Dont’a Hightower estaba programado a recibir un sueldo base de ocho millones de dólares esta temporada y continúa bajo contrato con los Patriotas por cuatro años. Mientras que Chung iba a recibir 1.1 mdd en salario base. Ambos contratos se trasladarán a la campaña de 2021.

