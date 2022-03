Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico.

El mexicano no saltó a la pista en Montpellier, Francia, debido a que no contaba con el equipo necesario para su participación.

ELpatinador mexicano Donovan Carrillo tuvo que retirarse del Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier 2022 debido a que la empresa de paquetería que debía entregarle sus patines los extravió, y aunque le brindaron unos nuevos, no se sintió cómodo para participar.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, fue quien confirmó para W Radio la razón por la que el mexicano no pudo competir en el Mundial.

“Hablé con el entrenador (Gregorio Núñez) y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo. Donovan Carrillo no pudo participar en el Mundial”.

Asimismo, Alcalá ofreció disculpas por una información que se había difundido a través de la cuenta de Twitter del COM en la que se señalaba que los patines de Carrillo habían llegado a tiempo para su participación, y aseguró que se fiaron de una fuente no confirmada.

Donovan Carrillo ya había externado hace un par de días su preocupación por la llegada de sus patines, pues la aerolínea no los había entregado, sin embargo, hasta ahora, el patinador no ha vuelto a expresar algo al respecto.

El jalisciense estaba programado para ser el segundo competidor en hacer su rutina en el programa corto y buscar su lugar en el programa largo que se llevará a cabo el sábado.

Carrillo, quien logró una participación histórica en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 al ser el primer latinoamericano en avanzar a una final invernal, buscaba en el Mundial de Montpellier mejorar los resultados hasta ahora logrados. Además, de sus resultados en este evento iba a depender el monto de su beca por parte de la Conade para lo que resta del año.

