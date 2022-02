El mexicano Donovan Carrillo realizó su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, esto en la competencia de patinaje artístico.

Carrillo es el único participante latinoamericano en esta competencia y aseguró su lugar en el programa largo, tras alcanzar una puntuación de 79.69.

El representante de México, oriundo de Zapopan, Jalisco, será el sucesor de Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro, quienes estuvieron presentes en Albertville 1992.

El mexicano se clasificó entre los mejores 24 patinadores de una lista de 30 para avanzar a la siguiente fase, donde se desarrollará un programa libre que finalmente definirá las medallas.

En el programa corto, Carrillo lució un atuendo con el que busca rendir homenaje a Carlos Santana, pues además usará sus canciones Black Magic Woman y Shake It.

Para el programa largo, el patinador espera poder incorporar las canciones Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María, éxito de Ricky Martin en 1995.

