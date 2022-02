Donovan Carrillo asegura que buscará estar en Milán 2026.

El patinador mexicano dijo que no se quiere poner un límite y la experiencia en Beijing 2022 le ayudará para la siguiente edición.

Donovan Carrillo, patinador mexicano finalista en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, regresó a México sonriente y arropado por sus seguidores, además de afirmar de forma segura que para Milán 2026 espera mejores resultados tras su experiencia olímpica.

“Es para mí todo un sueño hecho realidad, de cuando uno se esfuerza, se empeña en sus metas las puede alcanzar. Se lograron varias cosas importantes en Beijing. Estoy seguro que con estos cuatro años de preparación rumbo a Milán se pueden lograr más cosas”.

Donovan Carrillo, quien llegó a la Final de patinaje artístico y fue uno de los cuatro mexicanos en estos Juegos Olímpicos de Invierno, negó que se vaya a poner un límite y agradeció el apoyo de los mexicanos también a través de las redes sociales.

“Ahora sí que me quiero sorprender a mi mismo. Se vienen cosas bastantes importantes, no me quiero poner un límite. Es algo que siempre me ha gustado y me identifico, siempre buscar más. Estoy seguro de que llegaremos a cosas grandes.

“Para mí tener la oportunidad de compartir con todo el mundo y con mi país me hizo sentir muy querido, me hizo sentir apoyado en cada una de mis presentaciones, es algo que por lo que trabajé durante 14 años”.

“Es una experiencia inolvidable y por lo cual estoy agradecido con todos ustedes que dieron un comentario, un like”, dijo Donovan Carrillo a su regreso a México.

