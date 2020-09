Donny van de Beek ficha con Manchester United. Este miércoles, Manchester United cerró el fichaje de uno de los jugadores más buscados en este mercado de transferencias. Los Red Devils anunciaron la contratación de Donny van de Beek, mediocampista ofensivo de Ajax. Los ingleses pagaron 39 millones de libras, de acuerdo a reportes, por la carta del juvenil neerlandés.

A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo de Manchester develó la incorporación de van de Beek, quien acordó un contrato de cinco temporadas con este conjunto. “Estoy listo para tomar este siguiente paso en mi carrera. No hay nivel más alto como el United para hacer eso”, expresó el mediocampista tras cerrarse su transferencia.

📗 We can't wait to see what the next chapter holds! 😍#MUFC @Donny_Beek6 pic.twitter.com/Gskd6Ry8ob

— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020