Donald Trump: Si los jugadores se arrodillan no veré la NFL.

El presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta de Twitter para criticar a aquellos que protestan.

Dijo que no vería los partidos de la NFL luego de que la mayoría de los jugadores ha sugerido que están de acuerdo en protestar arrodillándose mientras se entona el himno nacional estadounidense.

En un tuit el sábado, el mandatario escribió que al parecer la NFL se está dirigiendo a una dirección en la que los jugadores no estarían de pie durante la interpretación del Himno.

“Al parecer la NFL se está encaminando en esa dirección, pero no conmigo viendo”, escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social preferida.

La temporada 2016 estuvo llena de controversia sobre los jugadores que se arrodillaban durante el himno.

Después de que el quarterback Colin Kaerpenick fuera el primero en protestar de esa manera diciendo que lo hacía para expresar su rechazo a la desigualdad social. Y la brutalidad policiaca, situaciones que afectaban más a los grupos minoritarios.

Por otro lado. No solo Bill ‘O’Brien , coach de los Houston Texans, se arrodillará la próxima temporada de la NFL, también lo hará el QB de los Cleveland Browns, Baker Mayfield, y J.J. Watt podría hacerlo también para unirse a la oleada de protestas en la liga contra el racismo.

Watt dejó en claro su postura, luego de que un fan asumiera que Watt no se arrodillaría en la siguiente temporada.

“A) No hables por mí. B) Si sigues creyendo que (las protestas) son una falta de respeto para la bandera o nuestro ejército. Entonces es obvio que no has escuchado”, escribió Watt.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020