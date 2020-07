Donald Trump pide que Bubba Wallace se disculpe.

Fiel a su costumbre de generar polémica instantánea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo un reclamo a través de su cuenta de Twitter a Bubba Wallace, único piloto de raza negra de la NASCAR, y le cuestiona si ya ofreció disculpas por el tema de la cuerda con nudo de horca en Talladega.

Además el pasado 22 de junio Wallace halló una soga con nudo de horca en su garaje en Talladega Superspeedway en pleno auge de las protestas en favor del movimiento Black Lives Matter y lo tomó como un acto de racismo.

Pero las investigaciones del FBI dieron a conocer que dicho artefacto llevaba ahí desde octubre de 2019 y tenían certeza una semana antes de si ese sería el garaje que le correspondería a Bubba Wallace, por lo que las acusaciones del piloto afroamericano fueron erróneas.

“¿Se ha disculpado Bubba Wallace con todos los grandes pilotos y trabajadores que fueron en su ayuda. Le apoyaron y hubieran sacrificado todo por él, para luego descubrir que todo era otra farsa?”, cuestionó Trump en Twitter. “Eso, y la decisión de la bandera (confederada) han causado los peores índices de audiencia de la historia”.

Finalmente, Trump no desaprovechó la ocasión para recordar que Bubba Wallace le pidió a la NASCAR prohibir el uso de la bandera confederada. Al considerarlas un símbolo del sur esclavista y racista de la Guerra Civil estadounidense, lo que derivó en consecuencias para la competencia con su base fiel de seguidores.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020