Donald Trump busca combatir al COVID-19 con la ayuda de ex beisbolista. A pesar de contar con una gran cantidad de recursos y uno de los mejores grupos de investigadores y de médicos del mundo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, buscaría mitigar el incremento de casos de COVID-19 en su país con la ayuda de un ex profesional… del beisbol de la Grandes Ligas.

During marathon day of meetings earlier this week, President Trump continued outreach across the country regarding coronavirus & phoned former Yankees baseball player Alex Rodriguez. Multiple sources tell ABC, the president spoke to ARod from the Oval Office via me & @KFaulders

De acuerdo a John Sanntucci, productor editorial de ABC News, el mandamás del poder ejecutivo de la nación más poderosa del mundo habría realizado una llamada telefónica a Alex Rodríguez, ex jugador de MLB, a principios de esta semana para pedir un consejo para “responder” a la pandemia de coronavirus que azota a los Estados Unidos. Este reporte fue confirmado por el portal USA TODAY Sports.

A source close to Rodriguez told @ABC the call with Trump was “pleasant” adding that Trump was seeking thoughts from ARod about the coronavirus response. Sources say there was no discussion of AROD or his fiancé Jennifer Lopez taking on any official effort.

— John Santucci (@Santucci) March 28, 2020