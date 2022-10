Domina Susana Hernández Campeonato de Velocidad.

Gana los 50, 100 y 200 metros libres y es la mejor nadadora. Se alista para Selectivo rumbo a los JCC y Juegos Panamericanos.

La nadadora veracruzana Susana Gabriela Hernández Barradas, dominó el Campeonato de Velocidad de Natación Swim Fasto r Go Home 2022, el cual se realizó en Monterrey, Nuevo León y en donde logró el título de mejor nadadora del evento con 739 puntos FINA.

Hernández Barradas quien es entrenada por José Luis Artiles de León, se agenció medallas de oro en las pruebas de 50 libres (26.22 segundos y récord del evento); 100 libres (56.55 segundos) y 200 libres (2:02.09 minutos). Además, se colgó un bronce en los 50 metros pecho (33.70 segundos).

“Fue una buena competencia para mí y mi entrenador después de toda la carga de trabajo que he tenido estos meses. Estuvieron bien mis tiempos, pasé a todas las finales de mis pruebas y gané medallas”, expresó la sirena veracruzana.

Agregó “Conseguí el récord del evento en 50 metros libres, hubiera sido un poco menos el tiempo pero nadé el 100 Combinado 5 minutos antes y no nos dieron mucho margen de descanso. En estos momentos lo disfruto mucho, no me cuesta nada. Me gusta mucho, siempre con el objetivo en la mente y con eso salimos adelante”, precisó.

La nadadora reconoce que hay momentos en que los entrenamientos son cansados, “llega momentos en que uno quiere tirar la toalla, tengo varios días así, pero siempre con el apoyo de mi familia, con mis papás, ellos me impulsan a seguir adelante. Siempre me recuerdan mi objetivo”.

Susana Hernández hizo pausa en sus estudios universitarios para enfocarse en sus metas en la natación, “fue decisión mía con apoyo de mis papás al 100%, no voy a dejar la carrera, voy a regresar a estudiar pero en este momento quiero dar todo lo que tengo para la natación y ya después regresar a los estudios”.

Susana Hernández se alista para lo que será el selectivo nacional en el mes de diciembre del 2022 para integrar las selecciones nacionales que tomarán parte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador, así como los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, ambas competencias a efectuarse en el 2023.

“En diciembre será el primer corte para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos del 2023. Nos preparamos para llegar bien a ese selectivo. Participaré en la Copa Jarocha que es un evento nacional y seguir entrenando”, concluyó.

