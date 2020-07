Dodgers extienden millonario contrato a Mookie Betts. Los Dodgers de Los Ángeles y Mookie Betts acordaron una extensión de contrato de 12 años y 365 millones de dólares, con lo que el jardinero derecho obtuvo la extensión más cara de la historia de las Grandes Ligas, al superar el acuerdo de 10 años y 360 millones que firmó Mike Trout y los Angelinos de Anaheim el año pasado.

Mookie Betts, Dodgers agree to 12-year contract extension that will keep him in LA through the 2032 season. pic.twitter.com/zLFOMc9wYE

— MLB (@MLB) July 22, 2020