Dodgers de Los Ángeles presentan casos de COVID-19. A menos de un mes de que se concrete el esperado inicio de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles presentan casos de COVID-19. En una videoconferencia, Andrew Friedman, presidente de operaciones del equipo, dio a conocer que ninguno de los afectados presenta síntomas de cuidado.

POSITIVE FOR CORONAVIRUS: Dodgers President of Baseball Operations Andrew Friedman says "some people" within the organization have tested positive for COVID-19, but would not say if any players were among them. https://t.co/X91UYTp6jY pic.twitter.com/1R4V2DzJI1

“Hemos tenido algunas personas en nuestra organización que dieron positivo, ninguna que ha resultado en síntomas que han sido problemáticos. Es algo muy personal que si alguien quiere compartir, depende de ellos”, expreso Friedman, quien se negó a revelar la identidad o el cargo de los enfermos del nuevo coronavirus.

Both Andrew Friedman & Dave Roberts said they’d welcome discussion with players & coaches about coronavirus risk & opting out of this season.

“Any individual person’s thoughts or concerns, we want to hear them. We’ll support anything they choose.”https://t.co/8K92jsu2l8

— Eric Stephen (@ericstephen) June 26, 2020