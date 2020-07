Dodgers colocarán imágenes de sus aficionados en su estadio. La próxima semana, Grandes Ligas por fin comenzará su temporada 2020, tras un retraso de cuatro meses, sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligará a los equipos a disputar sus compromisos sin público en los estadios. Ante este escenario, los Dodgers de Los Ángeles emprendieron una campaña para contar con su público, aunque sea en forma de sintética.

Dodgers to sell seats outfitted with cutouts of fans’ faceshttps://t.co/wa4amgpIE0

— L.A. Times Sports (@latimessports) July 14, 2020