Dodgers anuncia que Julio Urías no abrirá ante Gigantes. A escasas horas del inicio del quinto y decisivo juego de la Serie Divisional entre Dodgers de Los Ángeles y Gigantes de San Francisco, el equipo angelino dio a conocer que Julio Urías no será el lanzador abridor para esta noche.

A través de sus redes sociales, los vigentes campeones de las Grandes Ligas develaron que Corey Knebel será el pícher abridor para el último juego de la serie. Apenas el martes, Dave Roberts dio a conocer que Urías sería el encargado de abrir este jueves por la noche en el Oracle Park, pero el plan cambio de último momento.

Corey Knebel will start Game 5 tonight. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 14, 2021

Sin embargo, el hecho de que Knebel, un relevista consolidado, funja como abridor esta noche no significa que lanzador mexicano no vaya a ver acción. Aunque la franquicia de Los Ángeles no reveló sus planes sobre cómo manejará su estrategia de picheo, es probable que Knebel vea acción en un rol de “opener”, que significa que solo trabajaría la primera entrada, probablemente la segunda, y posteriormente el equipo irá con un abridor formal.

Dodgers anuncia que Julio Urías no abrirá ante Gigantes; el relevista Corey Knebel lo hará

En este plan, Urías vería acción a partir del momento en que Knebel deje el juego y podría llegar hasta las últimas entradas del partido, sin la necesidad de enfrentar tres veces a los bateadores de San Francisco.

Los Dodgers no explicaron su decisión de abrir con un relevista esta noche, pero podrían buscar que los Gigantes modifiquen su orden al bat, el cual se esperaba estuviera cargado de bateadores derechos ante el previo anuncio de que iniciaría Urías.

Sin ser nacionalista con lo de Julio Urías.



Dave Roberts quita de abridor al pitcher que ya le dio una Serie Mundial y tiene estos números:



No pierde desde junio 21

21-3, 2.93 en 2021

12-0, 2.02 en ult 18 salidas

Ganó el Juego 2 a SF

2.67 de efectividad en gira

3-1 vs SF en ‘21 — Juan Pablo Farill (@Farilljp) October 14, 2021

Knebel lanzó en 27 partidos en la temporada regular, cuatro como abridor, y en la postemporada ha visto acción en dos juegos, con una entrada y un tercio de trabajo y aún no recibe carreras.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen