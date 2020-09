Doc Rivers anuncia su salida de los Clippers. Doc Rivers logró transformar a la franquicia de los Clippers de Los Ángeles y la volvió una ganadora. Pese a su exitoso paso por la quinteta angelina, el entrenador anunció en sus redes sociales que no continuará con el equipo para la campaña de 2020-2021 y agradeció a los directivos, jugadores y aficionados por el apoyo que recibió durante su etapa al frente del club californiano.

“Gracias Clipper Nation por permitirme ser su entrenador y por todo su apoyo para ayudar a hacer de esta una franquicia ganadora. Cuando acepté este trabajo, mis metas eran hacer de este un programa de básquetbol ganador, un destino de agencia libre y traer un campeonato a esta organización. Si bien pude lograr la mayoría de mis objetivos, no podré verlos completados todos. Aunque fue un final decepcionante para nuestra temporada, sé de lo que este equipo es capaz”, expresó Rivers en un comunicado de prensa.

Doc no confirmó si su salida se da por decisión propia o si fue despedido por los Clippers. El sorpresivo anuncio llega a casi dos semanas de que los Clippers desperdiciaran una ventaja de 3-1 en la serie de semifinales de la Conferencia del Oeste ante los Nuggets de Denver. Los Ángeles fueron eliminados en siete juegos y el equipo se quedó corto en su intento de medirse con los Lakers en la final de la conferencia.

Durante la temporada baja, los Clippers adquirieron a Kawhi Leonard y Chris Paul, por lo que de inmediato se convirtieron en uno de los equipos favoritos para llevarse el título de la NBA. En la campaña regular, los angelinos terminaron con récord de 49-23, uno de los mejores de su historia, y concluyeron en la segunda posición de la Conferencia, su mejor ubicación en la historia.

Doc Rivers had two years left on his contract, sources tell ESPN. This is a challenging coaching search for Clippers, who are the ultimate win-now team. Among top candidates in the marketplace: Clippers assistant Ty Lue and former Rockets and Knicks coach Jeff Van Gundy. https://t.co/Ov02RYNbK9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2020