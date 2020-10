Doblete de Zlatan Ibrahmovic y AC Milan vence al Inter.

Inter de Milán recibió al AC Milan en el ‘Derby della Madonnina’, un partido con altas implicaciones rumbo a la próxima temporada de la UEFA Champions League.

En caso de sacar un triunfo, los ‘Rossoneri’ se colocarían como líderes de la Serie A, mientras que a los dirigidos por Antonio Conte tres puntos los elevaría a puestos europeos.

La acción comenzó casi de inmediato. Al 12’, Aleksandar Kolarov derribó a Zlatan Ibrahimovic dentro de su propia área, así provocando un claro penal. Samir Handanovic detuvo el impacto inicial del sueco, pero ‘Ibra’ empujó el rebote para el 1-0.

Cuatro minutos después, Rafael Leao desbordó por izquierda y mandó un centro al segundo poste del Inter, donde esperaba Ibrahimovic, que conectó de primera intención para vencer nuevamente el arco del odiado rival, concretando su doblete y el 2-0.

🔴⚫ Who's the @emirates MVP from this memorable derby?

You know where to vote 📲 https://t.co/k2zluibzhx 🔴⚫ Dite la vostra sull'MVP di #InterMilan: chi è l'uomo Derby?

Votate sulla nostra App#SempreMilan pic.twitter.com/Hw8A7rRmE5 — AC Milan (@acmilan) October 17, 2020

Las emociones no pararon y la intensidad de la rivalidad continuó. Al 28’, Ivan Persisic desbordó al Milan por izquierda y mandó un centro que cruzó toda el área y encontró a Romelu Lukaku. El belga empujó el balón sin problema para descontar el marcador, 2-1.

Tres minutos después, parecía que el Inter concretaría la rápida remontada. Achraf Hakimi mandó un centro desde línea de fondo de la banda derecha hacia Lautaro Martínez, que estaba esperando dentro del área.

El balón, rematado de cabeza, superó a Gianluigi Donnarumma por encima y cuando estaba por meterse al arco, Simon Kjaer logró sacar el intento en la línea de gol.

The story of the first half of the derby 💪🔴⚫#InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/DviNO3m20Z — AC Milan (@acmilan) October 17, 2020

La segunda mitad presentó menos opciones ofensivas, a pesar de la repetida insistencia de Martínez, Lukaku y Perisic.

Doblete de Zlatan Ibrahmovic y AC Milan vence al Inter.

Con el triunfo ‘Rossoneri’, los dirigidos por Stefano Pioli lograron su cuarto triunfo consecutivo y aseguran el liderato en la Serie A.

Síguenos en Twitter @ElDictamen