Djokovic reta al COVID-19 con partido de exhibición con público en la grada. Novak Djokovic no le tiene miedo al COVID-19. Así lo demostró el serbio al protagonizar un partido de exhibición con gente en la grada y sin ningún tipo de restricciones de contacto entre los jugadores.

‘Nole’ organizó un torneo regional con fines benéficos llamado ‘Adria Tour’. El certamen va a desarrollarse en la capital serbia, Belgrado, además de otras ciudades balcánicas. Los partidos no contarán con ninguna restricción ante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo.

Los cotejos se desarrollan en el complejo de tenis que tiene ‘Nole’ junto al río Danubio. El certamen contará con la participación del alemán Alexander Zverev, el austriaco Dominic Thiem y el búlgaro Grigor Dimitrov, como también Jelena Jankovic y Olga Danilovic, en otras figuras de tenis masculino y femenino.

En Serbia las medidas se relajaron a partir del 1 de junio. El país balcánico, que registra 12, 175 casos y 252 muertos, autorizó la realización de eventos deportivos al levantar la prohibición de reuniones públicas al aire libre. Ejemplo de esto fue el derbi de futbol de Belgrado que contó con 25 mil hinchas en la grada.

Antes de jugar estos partidos Djokovic había criticado fuertemente al Abierto de Estados Unidos, previsto por el momento para jugarse entre el 31 de agosto y 13 de septiembre, por las exigencias sanitarias que la organización impuso por el COVID-19.

“De momento las medidas son muy rigurosas. Cuando uno aterriza en suelo estadounidense debe permanecer 14 días en cuarentena. Para la mayoría de los tenistas, yo incluido, no habría acceso a la cancha ni la posibilidad de entrenar. Además, no habría acceso a Manhattan, deberíamos dormir en un hotel en el aeropuerto, ir al club acompañados sólo de una persona. No habría público, ni medios de comunicación. Condiciones bastantes extremas para jugar. No sé si es sostenible. Para mí en este momento lo más realista es que la temporada se reanude en tierra batida, a comienzos de septiembre. Madrid, Roma, posiblemente algunos torneos antes de Roland Garros”, dijo en declaraciones a la televisión pública serbia RTS.