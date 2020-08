Djokovic puso en marcha a su sindicato de jugadores.

En primer lugar el tenista serbio Novak Djokovic presentó en sociedad la creación y arranque de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis paralela a la ATP y que empieza a entrar en funciones.

Mientras que Djokovic ya había renunciado a la presidencia del consejo de jugadores de la ATP junto con Vasek Pospisil en la idea de la creación de la PTPA, organización a la que también se sumó John Isner.

Además este domingo el anuncio en sociedad está hecho con la publicación de sus primeros jugadores miembro entre los que se encuentran.

Caper Ruud, Vasek Pospisil, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, Oliver Marach, Ryan Harrison. Christian Harrison, Ivo Karlovic, Nikola Mektic, Andrej Martin, Franko Skugor, Aisam-ul-Haq Qureshi, Mate Pavic, Ivan Dodig, Hugo Dellien.

También Guido Pella, Rohan Boppana, Aljaz Bedene, Filip Krajinovic, Damir Dzumhur, Tyalor Fritz, Hubert Hurzkacz, Christian Garín. Sumit Nagal, Jozef Kovalik, Leonardo Mayer, Taro Daniel, Marton Fucsovics, Corentin Moutet, Tommy Paul, Milos Raonic y John Isner.

Thank you for all your positive energy and support. Thanks to everyone here in New York who made @CincyTennis possible again. It feels really good to be back 🏆 #idemooo #teamdjokovic #nolefam #cincytennis pic.twitter.com/tT6OXMjrJK

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 30, 2020