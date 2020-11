Djokovic imita festejo de Cristiano y el portugués le responde.

El tenista serbio Novak Djokovic volvió a mostrar su gusto por imitar a otros deportistas o salir de lo común y esta vez Cristiano Ronaldo fue su inspiración. Nole grabó un video en el que realiza el festejo del portugués con todo y el “Siiiiuuuu” incluido, para después subirlo a Twitter donde el futbolista dio su veredicto al respecto.

El famoso festejo de CR7 se ha hecho patente una y otra vez. Corre hacia un costado del campo, gira en el aire mientras lleva ambos brazos juntos y cuando cae de frente a sus compañeros despliega un poco los brazos al costado con las manos abiertas como si se mostrara al mundo. Nole se evitó el giro y su histrionismo le dio para hacer el final con un pequeño salto.

.@Cristiano how did I do? 😂 https://t.co/cF1CQ0noPW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 13, 2020