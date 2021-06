Djokovic explica por qué regalo su raqueta a un niño mexicano. La reacción de un niño mexicano que recibió una raqueta de Novak Djokovic se ha vuelto viral desde el domingo y ha causado mucha alegría entre los usuarios. A un día de este sorprendente gesto, el número uno del mundo explicó por qué decidió dar este inolvidable regalo al pequeño.

El serbio aclaró que no conocía al niño, sin embargo, dio su raqueta debido a que a lo largo del partido recibió las porras del mexicano. “Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba”, dijo Djokovic al ser cuestionado sobre el regalo.

Nole aclaró que no solamente fue animado por el niño, sino que recibió indicaciones sobre cómo recuperarse tras ceder los dos primeros sets de la final de Roland Garros ante Stéfanos Tsitsipas.

Djokovic explica por qué regalo su raqueta a un niño mexicano tras la final de Roland Garros

“De hecho, también me daba tácticas. Me decía: ‘Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, luego lánzate y ve por su revés’. Me estaba entrenando literalmente”, agregó Djokovic, mientras reía al recordar los consejos de su pequeño aficionado.

Al término de la final de Roland Garros, Novak se acercó a la tribuna y entregó su raqueta a un niño. El pequeñín enloqueció al recibir el regaló y comenzó a brincar y moverse descontroladamente por el obsequio. Su reacción reventó las redes, en donde más tarde se descubrió que el niño es oriundo de México.

Djokovic vino de atrás y venció en cinco sets a Tsitsipas para ganar su segundo Grand Slam del año y su número 19 de su carrera, con lo que se pone a solo uno de la cifra histórica (20) que comparten Roger Federer y Rafael Nadal.

