Djokovic está en la final del Másters 1000 de Roma.

Novak Djokovic, número 1 del mundo, ganó por 7-5 y 6-3 este domingo al noruego Casper Ruud (n.34) y se clasificó para la final del Masters 1.000 en Roma. En la que buscará ante el argentino Diego Schwartzman o el canadiense Denis Shapovalov su quinta corona en el Foro Itálico.

Ante unos mil espectadores, después de que el Gobierno italiano autorizara este sábado la presencia de un número reducido de aficionados en las competiciones deportivas al aire libre. Djokovic tuvo que sufrir para imponerse a un Ruud en gran forma, que se convirtió en el primer noruego capaz de jugar unas semifinales de un Masters 1.000.

