Djokovic confirma su participación en el US Open.

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció hoy que participará en los torneos “Western & Southern Open” y en el Abierto de Estados Unidos, mejor conocido como US Open, mismo que se celebrarán a finales de este mes en Nueva York.

“Me alegro de poder confirmar mi participación en Western & Southern Open y en el Abierto de EEUU este año”, indicó Djokovic en su página web.

A pesar de su decisión de participar, el serbio manifestó que “No ha sido fácil tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos y retos, pero me alegro de que nuevamente podré competir en la cancha de tenis”, declaró.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 13, 2020