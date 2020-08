Djokovic busca sindicato pero Nadal y Federer no quieren.

Novak Djokovic renunció al consejo de jugadores de la ATP con la intención de buscar un sindicato, algo a que Rafael Nadal y Roger Federer no apoyan en momentos donde la Asociación del Tenis Profesional llama a la unidad.

El escándalo surgió el viernes cuando Vasek Pospisil, miembro destacado del consejo de jugadores de la ATP renunció a su cargo diciendo que “Es evidente que como miembro del consejo de jugadores en el seno de la estructura actual de la ATP es muy difícil, si no es que imposible, tener la menor influencia sobre cualquier decisión importante del circuito, sea la que sea”.

Ello viene como una continuación de las protestas de Pospisil por los ingresos de los jugadores, que juzga insuficientes más allá de los principales jugadores en el ránking, una situación que se ha visto agravada por la pandemia de coronavirus y que ha privado a los tenistas de prescindir de una fuente de ingresos por al menos seis meses.

Novak Djokovic se sumó a Pospisil y renunció a la presidencia del Consejo de jugadores de la ATP y la propuesta de acuerdo a reportes de The New York Times están creando una asociación de tenistas al paralelo de la ATP en la que no se incluyen a las mujeres tenistas. También está en esa propuesta John Isner.

Con esta nueva organización intentan representar a los jugadores individuales en el Top 500 y a los de dobles en el Top 200 y aunque no hay muchos más detalles al momento, las primeras reacciones se dejaron escuchar en las redes sociales.

Rafael Nadal no está de acuerdo con la separación y lo comentó en redes “El mundo está viviendo una situación difícil y complicada. Personalmente creo que hay tiempos para estar en calma y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es tiempo para la unidad no para la separación” escribió Nadal en su cuenta de twitter.

These are moments where big things can be achieved as long as the world of tennis is united. We all, players, tournaments and governing bodies have to work together. We have a bigger problem and separation and disunion is definitely not the solution.

