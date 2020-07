DJ LeMahieu revela su experiencia con el COVID-19. Los Yankees de Nueva York han presentado tres casos confirmados de COVID-19 en las últimas semanas, experiencia que calificó como “aterradora” uno de los jugadores contagiados. DJ LeMahieu reveló que se sorprendió al haber arrojado un resultado positivo y detalló que pese a que no mostraba síntomas de la enfermedad pasó momentos complicados.

DJ LeMahieu says he took around 11 tests for COVID-19 because he kept testing positive; kept getting tested every other day. LeMahieu says he had a few negative tests before he was completely cleared. https://t.co/A6CBqtzUbq

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) July 18, 2020