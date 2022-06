Disputada jornada 30 de la Liga Municipal de Futbol.

Se disputa la liguilla del torneo en diferentes categorías.

Espectacular fin de semana se tendrá en la jornada 30 de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río-Veracruz del Torneo Fernando de Jesús Gómez Ramos de la temporada 2021-2022.

Este fin de semana se pone en juego la liguilla en las diferentes categorías.

La jornada se pone en marcha el viernes 24 de junio en los campos de Reino Mágico, en el campo 1, a las 16:30 horas, Deportivo Xana contra Atlético Chivería, a las 17:40 horas, Atlas FC contra Escualos Kids, se disputan las semifinales de ida de la categoría biberón.

En el campo 2, a las 15:00 horas, Tiburón JR contra Atlético Chivería de la categoría infantil A, a las 16:20 horas, CDF contra Atlas FC de la categoría infantil A, juego de los cuartos de final.

Además en el campo 2 A, a las 17:40 horas, Rex Bol contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil BB, a las 18:40 horas, se juega la semifinal de vuelta entre Escualos Kids contra Deportivo Xana de la categoría infantil BB.

En el campo 2 B, a las 17:40 horas, se juega la semifinal de ida entre Escualos Kids contra Halcones Efaij, a las 18:40 horas, se juega la semifinal de ida entre Atlético Chivería contra Heroicos, ambos duelos de la categoría infantil B.

En el campo de futbol Finca JR, a las 17:00 horas, se disputa la semifinal de ida, Lobos JR contra Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil C.

En los campos de la Facultad de Educación Física, en el campo 2, a las 17:30 horas, se disputa la semifinal de ida, entre España y Académicos Buenavista de la categoría juvenil B, en el campo 3, a las 17:00 horas, se disputa el juego de semifinal de ida, España contra Pumitas de la categoría infantil A.

Para el sábado 25 de junio, la actividad continúa en el campo de Reino Mágico, a las 10:00 horas, Rex Bol contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil B, a las 13:10 horas,Escuela Tiburones Rojos contra Tiburón JR, juego de cuartos de final de la categoría infantil A, a las 14:30 horas, Tuzos Oro contra (Halcones Efaij o Atlético Chivería) de la categoría infantil A, juego de cuartos de final, a las 16:00 horas, Camarón Loco contra (Halcones Efaij o Atlético Chivería de la categoría infantil A, juego de los cuartos de final, a las 17:00 horas, Cefor Cachorros contra Atlético Chivería de la categoría juvenil C, juego pendiente de la jornada 29.

Ya para el domingo 26 de junio, en los campos de la Panchita, en el campo 3, a las 12:00 horas, Club América contra Club FNERRR de la categoría juvenil C, uego pendiente de la jornada 29, a las 14:00 horas, Atlas FC contra Huracanes FC de la categoría juvenil C, juego pendiente de la jornada 29.

Mientras que en los campos de Reino Mágico, en el campo, a las 09:00 horas, CDF contra Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil A, juego de semifinal, a las 10:30 horas, Atlético Logroñés contra CDF de la categoría juvenil B, juego de semifinal, a las 12:00 horas, Atlas FC contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil A, juego de semifinal de recopa, a las 14:00 horas, CR Junior contra Cefor Veracruz de la categoría juvenil C, a las 15:40 horas,Jaiba Brava contra New Boys de la categoría infantil A, juego de semifinal de recopa, a las 17:20 horas, Puente Jula contra Escuela Chivas Veracruz de la categoría juvenil C, juego pendiente de la jornada 29.

Para cerrar la jornada 30, el martes 28 de junio, en los campos de futbol La Panchita, ESFA Camaroncitos de Alvarado contra CAR del Puerto, de la categoría juvenil A, juego de semifinal.

