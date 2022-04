Disputada Gira de Golf Profesional en Veracruz.

En la Villa Rica Club de Golf and Sports Center de Veracruz.

Los mexicanos Alejandro Villasana, Joaquín Argüelles y el estadounidense Tristan Rohbraugh lideran la etapa 10 de la temporada 2021-22 de la Gira de Golf Profesional que se realiza en La Villa Rica Club de Golf and Sports Center de Veracruz

Triple empate en el liderato. Con un marcador de 67 golpes, cinco bajo par, los mexicanos Alejandro Villasana, Joaquín Argüelles así como el estadounidense Tristan Rohbraugh encabezan la clasificación de la etapa 10 de la temporada de la Gira de Golf Profesional.

Por segunda ocasión en cuatro meses, el extraodinario trazado de La Villa Rica Club de Golf and Sports Center campo par 72, de 6 mil 806 yardas, recibe al único circuito de paga en nuestro país el cual ha resultado ser todo un reto para los participantes.

Disputada Gira de Golf Profesional en Veracruz

“Me siento muy bien, fue una gran ronda la cual demuestra el gran trabajo que he hecho durante los últimos meses, he trabajado en mí, en lo personal y en el golf por lo que estoy muy contento de que se estén dando los resultados”, dijo el regiomontano Alejandro Villasana”.

“Arranqué por la vuelta del diez que es la clásica, inicié con un bogey fallando el segundo y tercer tiro, pero me mantuve paciente, sabía que alrededor de par o uno bajo par en esa vuelta iba a ser buen resultado y terminé con dos menos esa vuelta. Mi estrategia no cambió y me mantuve paciente en el resto del recorrido”, agregó Villasana.

Empatados en la cuarta posición con un score de 68 impactos, cuatro menos, se ubicaron los mexicanos Salvador Rocha y Fernando Arzate. “La ronda estuvo muy bien, me tocó salir temprano por lo que me tocó menos viento lo cual aproveché sobre todo en la vuelta del uno donde hice tres birdies. La vuelta del diez estuvo más complicada, pero cerré con un águila en el último hoyo”, dijo Salvador Rocha.

Mejor amateur

Al término de los primeros 18 hoyos, los mexicanos Carlo De Fernex, Juan Manuel Martínez y Rafael Rodríguez, son hasta el momento los mejores amateurs de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos, todos ellos empatados en el sitio 17 con un acumulado de 71 golpes, uno bajo par.

ProAm

El equipo ganador del ProAm con marcador de 130 golpes, fue el liderado por el profesional José Rolz de Guatemala y los aficionados Enrique Hinojosa, Francisco Gutiérrez y Guillermo Herrera.

La segunda posición con 131 impactos, correspondió a las amateurs Carmen de Velasco, Yamila Beyruth y Tessy Zavala y el profesional Carlos Treviño. Finalmente el tercer puesto (133 golpes) fue para el profesional Sebastián Vázquez y los aficionados Jaime Ysita, Alfonso y Bernardo Pasquel.

Acción Social

En esta ocasión, integrantes y directivos de la Gira de Golf Profesional acudieron al Santuario/Refugio Earth Mission donde hicieron la donación para todo un mes de alimento especializado para animales que ahí habitan.

La misión del Santuario/Refugio Earth Mission, es fomentar el cuidado de las especies y el medio ambiente, además de concientizar sobre el tratamiento (las acciones preventivas y correctivas) hacia las especies amenazadas por la gentrificación e invasión de su hábitat natural.

“Estamos aquí donando alimento por un mes para las especies de animales que aquí viven, se trata de cuidar el ambiente, quiero agradecer a todos los jugadores por venir y en especial a Sergio Armando González Ramírez director del santuario”, dijo Alejandro Quiroz Director General de la Gira de Golf Profesional.

Disputada Gira de Golf Profesional en Veracruz.

Campeones Temporada 2021

1 Tres Vidas José de Jesús Rodríguez (Mex) 206, -10

2 Puebla José Toledo (Gua) 204, -12*

3 Las Misiones José Toledo (Gua) 200, -16

4 Amanali José de Jesús Rodríguez (Mex) 193, -23

5 San Miguel José Toledo (Gua) 196, -14

6 Campestre León Manuel Torres (Ven) 200, -16*

7 La Villa Rica Aarón Terrazas (Méx) 200, -16

8 El Campanario Gonzalo Rubio (Méx) 206, -10

9 Puebla Isidro Benítez (Méx) 202, -14

*Desempate.

